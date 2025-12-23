Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря

«Действительно, вот эта ночь, она будет самая холодная, потому что небо сейчас прояснивает, и гребень такой сегодня удержался довольно холодный. Выхолаживание за ночь, вот первая половина ночи, она будет ясной, поэтому температура воздуха у нас и в Москве где-то порядка минус 16 градусов, и по области, возможно, до 18−19 температура понизится. Так что это будет самая холодная ночь с начала холодного периода, с начала зимнего периода 2025−2026 годов», — рассказала Позднякова.