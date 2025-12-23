Ричмонд
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ночь на 24 декабря

Позднякова: ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимы в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустится до минус 16 в Москве и до минус 19 градусов в Подмосковье, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Действительно, вот эта ночь, она будет самая холодная, потому что небо сейчас прояснивает, и гребень такой сегодня удержался довольно холодный. Выхолаживание за ночь, вот первая половина ночи, она будет ясной, поэтому температура воздуха у нас и в Москве где-то порядка минус 16 градусов, и по области, возможно, до 18−19 температура понизится. Так что это будет самая холодная ночь с начала холодного периода, с начала зимнего периода 2025−2026 годов», — рассказала Позднякова.