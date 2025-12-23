В Волгограде «Россети Юг» заплатит 64 тысячи за сгоревшую бытовую технику

Житель Волгоградской области отсудил у компании «Россети Юг» компенсацию за бытовую технику, которая сгорела из-за сильного скачка напряжения. Инцидент произошел в Среднеахтубинском районе. В СНТ «Опытник 1» ветки деревьев упали на линии электропередач, что вызвало резкий перепад напряжения в сети. В результате у мужчины вышли из строя электрический котел, варочная панель и вытяжка. Независимая экспертиза оценила ущерб в 52 144 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.