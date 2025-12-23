В Волгограде «Россети Юг» заплатит 64 тысячи за сгоревшую бытовую технику

Житель Волгоградской области отсудил у компании «Россети Юг» компенсацию за бытовую технику, которая сгорела из-за сильного скачка напряжения. Инцидент произошел в Среднеахтубинском районе. В СНТ «Опытник 1» ветки деревьев упали на линии электропередач, что вызвало резкий перепад напряжения в сети. В результате у мужчины вышли из строя электрический котел, варочная панель и вытяжка. Независимая экспертиза оценила ущерб в 52 144 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
В суде мужчина доказал, что вина лежит на поставщике электроэнергии. Компания отвечает за безопасную работу сетей и должна была вовремя убирать ветки возле линий электропередач, но не сделала этого.
Ворошиловский районный суд Волгограда встал на сторону потребителя. Теперь компания обязана выплатить пострадавшему 52 144 рубля за ремонт техники и еще 12 000 рублей, которые он потратил на услуги эксперта. Всего — более 64 тысяч рублей.
Решение суда уже вступило в законную силу.