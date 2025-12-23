Ричмонд
ФАС выдала «Победе» предписание из-за рекламы вкладов в самолете

ФАС выдала «Победе» предписание из-за звуковой рекламы вкладов в самолете.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании «Победа; рекламной компании “Амбитика Медиа Плюс” и лоукостеру грозят штрафы, говорится в сообщении ведомства.

«ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО “Амбитика Медиа Плюс” и ООО “Авиакомпания “Победа” грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ”, — говорится в сообщении.

Служба в октябре возбудила дело из-за распространения аудиоролика о высоких ставках по вкладам в банке во время рейса «Победы» из Москвы в Сочи.

«Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — отметили в ФАС.

В октябре авиакомпания «Победа» сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.