ФАС выдала «Победе» предписание из-за рекламы вкладов в самолете

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании «Победа; рекламной компании “Амбитика Медиа Плюс” и лоукостеру грозят штрафы, говорится в сообщении ведомства.
«ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО “Амбитика Медиа Плюс” и ООО “Авиакомпания “Победа” грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ”, — говорится в сообщении.
Служба в октябре возбудила дело из-за распространения аудиоролика о высоких ставках по вкладам в банке во время рейса «Победы» из Москвы в Сочи.
«Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — отметили в ФАС.
В октябре авиакомпания «Победа» сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.