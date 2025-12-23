Оливье в Омске оказался самым дешевым в Сибири

Омская область заняла первое место в Сибири по доступности традиционного новогоднего салата «Оливье». Согласно ежегодному «Индексу Оливье-2025», рассчитанному Центром стратегических разработок, стоимость стандартной порции в регионе составила 210,66 рубля — это самый низкий показатель среди сибирских регионов и на 19,59 рубля дешевле среднероссийского значения (230,25 рубля).
За год салат в Омске подорожал на 11,6%: в 2024 году его стоимость была 188,71 рубля, а в 2023-м — 186,08 рубля. Таким образом, за два года рост составил около 13,2%.
Расчет ежегодно ведется по единому «рецепту-эталону», утвержденному методикой: вареная колбаса (200 г), соленые огурцы (75 г), зеленый горошек (118 г), яйца (80 г), майонез (80 г), картофель (150 г), морковь (70 г), репчатый лук (40 г), соль (2 г) и зелень (20 г). Такой подход позволяет объективно сравнивать цены между регионами, исключая влияние кулинарных предпочтений.
«Индекс Оливье» уже более 15 лет служит в России неофициальным индикатором стоимости «новогодней продуктовой корзины». Изначально его публиковала газета «Труд», затем расчеты вела Росстат, а с 2023 года методику перенял Центр стратегических разработок.
