Главную площадь Кишинева перекроют с 24 декабря: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут в эти дни.

Источник: Комсомольская правда

Главную площадь Кишинева перекроют с 13:00 24 декабря до 5:00 25 декабря. Это связано с празднованием Рождества по новому стилю.

Троллейбусы перенаправят на ул. Букурешть, а автобусы будут объезжать перекрытый участок по ул. Когэлничану (в сторону Ботаники) и ул. Александру чел Бун (в сторону Буюкань).

Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут в эти дни.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

