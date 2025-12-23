Главную площадь Кишинева перекроют с 24 декабря: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

Главную площадь Кишинева перекроют с 13:00 24 декабря до 5:00 25 декабря. Это связано с празднованием Рождества по новому стилю.
Троллейбусы перенаправят на ул. Букурешть, а автобусы будут объезжать перекрытый участок по ул. Когэлничану (в сторону Ботаники) и ул. Александру чел Бун (в сторону Буюкань).
Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут в эти дни.
