Молдавская оппозиция попросила Генпрокуратуру проверить закупки газа

Молдавия в начале 2022 на два года ввела режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанного Приднестровья, и вплоть до конца 2024 года Кишинев отдавал Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользовался резервами, полученными за счет покупки у других источников. Экстренные закупки осуществляла компания Energocom. Информация о том, по какой цене приобретался газ, является засекреченной по сей день. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.