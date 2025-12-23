Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Мининформа Беларуси сказал про 1,5 млрд фейков в соцсетях каждый день

Министр информации Беларуси, что ежедневно в соцсетях распространяется 1,5 млрд фейков.

Источник: Комсомольская правда

Министр информации Марат Марков во время XII Форума молодых журналистов заявил про 1,5 миллиарда фейков в социальных сетях каждый день. Об этом сообщает БелТА.

Марков заметил, что, по последним данным Института социологии Национальной академии наук Беларуси, 61,4% опрошенных полностью доверяют государственным средствам массовой информации. Он добавил, что указанная цифра каждый год растет на протяжении пяти лет. И уточнил, что подобное показывает качество работы традиционных СМИ, том числе печатных, телевидения и радио.

— То, что касается интернет-среды, то здесь количество вызовов множится, а наши методы работы немного отстают, — обратил внимание министр информации.

Марат Марков заявил, что каждый день в соцсетях распространяется 1,5 миллиарда единиц фейковой информации. По его словам, очень часто создание фейков не несет никакого желания нарушить закон. Он пояснил, что в первую очередь это делается для того, чтобы привлечь внимание.

Ранее Мининформации объявило об изменениях в издательской деятельности в Беларуси с 1 января 2026 года.

Тем временем Мининформ приостановил свидетельство информационного рекламного агентства.

Кстати, Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».