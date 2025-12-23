Глава Мининформа Беларуси сказал про 1,5 млрд фейков в соцсетях каждый день

Марат Марков заявил, что каждый день в соцсетях распространяется 1,5 миллиарда единиц фейковой информации. По его словам, очень часто создание фейков не несет никакого желания нарушить закон. Он пояснил, что в первую очередь это делается для того, чтобы привлечь внимание.