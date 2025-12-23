Глава Мининформа Беларуси сказал про 1,5 млрд фейков в соцсетях каждый день

Министр информации Марат Марков во время XII Форума молодых журналистов заявил про 1,5 миллиарда фейков в социальных сетях каждый день. Об этом сообщает БелТА.
Марков заметил, что, по последним данным Института социологии Национальной академии наук Беларуси, 61,4% опрошенных полностью доверяют государственным средствам массовой информации. Он добавил, что указанная цифра каждый год растет на протяжении пяти лет. И уточнил, что подобное показывает качество работы традиционных СМИ, том числе печатных, телевидения и радио.
— То, что касается интернет-среды, то здесь количество вызовов множится, а наши методы работы немного отстают, — обратил внимание министр информации.
Марат Марков заявил, что каждый день в соцсетях распространяется 1,5 миллиарда единиц фейковой информации. По его словам, очень часто создание фейков не несет никакого желания нарушить закон. Он пояснил, что в первую очередь это делается для того, чтобы привлечь внимание.
Ранее Мининформации объявило об изменениях в издательской деятельности в Беларуси с 1 января 2026 года.
Тем временем Мининформ приостановил свидетельство информационного рекламного агентства.
Кстати, Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».