Шеф-редактор Psychologies раскрыла простой способ справляться с предновогодней ленью

Такое бывает и перед отпуском, но накануне долгих праздников (когда финиш так близок, что хочется «сделать монтаж» и оказаться уже сразу там, в днях отдыха и мандаринов с пирожками) особенно. Перед Новым годом многим приходится закрывать бюджеты, делать отчеты, что-то готовить наперед и так далее. И включается внутренний Нехочуха (если помните такой мультфильм).
И сон с утра особенно сладок, и чай/кофе хочется пить особенно медленно, и отвлечений сразу в разы больше…
И вот невероятным усилием воли ты заставляешь себя открыть рабочие файлы, а дальше все в тумане — и вдруг обнаруживаешь, что собираешь корзину какого-то барахла на маркетплейсе, переписываешься с коллегой о недавнем скандальном интервью какой-нибудь полузвезды или ищешь рецепт того самого салата…
Один умный человек весной читал коллегам лекцию о выгорании и сказал, что в моменты прокрастинации старается заниматься тоже рабочими делами, но другими. Это практично, но тоже, согласитесь, требует усилия воли.
Ивану Сеченову приписывают фразу: «Лучший отдых — смена деятельности». Я вообще всю жизнь считала, что это сказал капиталист Энгельс (кстати, тот еще затейник, унаследовавший семейное дело и вполне себе жил за счет эксплуатации труда других людей, выращивая утопические идеи, реализация которых разрушила не одну страну).
В общем, моя прокрастинация продолжается прямо сейчас — но я осмысленно (всем надоело слово «осознанность», но он было бы тут кстати) позволила себе ее (ибо запретный плод все слаще и слаще, а насилию мы, как известно, сопротивляемся, и самонасилию тоже). Вот взяла и разрешила себе 30 минут не работать. Потупила в мультики, вспоминая про Нехочуху. Накупила подарочных «лошадок» на маркетплейсе. И занялась этим текстом. Письменная саморефлексия, знаете ли, помогает, ну и кому-то еще он может оказаться полезным, а мне это будет приятно.
Так как бороться с предновогодней прокрастинацией? А не бороться! Вместо того чтобы ругаться с собой, выделите время, заведите будильник и проведите эти 5−10−15 минут, не виня себя за простой, отдавшись приятному занятию — но каждую минуту памятуя о том, что вы наслаждаетесь и тупите, потому что вам можно. А потом, как написали взрослые опытные комментаторы этого поста про «функциональное замирание», сжать зубы и работать. Это тоже полезный навык.
Елена Сивкова, Филолог, психолог, шеф-редактор сайта Psychologies.ru.