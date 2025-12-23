Шеф-редактор Psychologies раскрыла простой способ справляться с предновогодней ленью

В общем, моя прокрастинация продолжается прямо сейчас — но я осмысленно (всем надоело слово «осознанность», но он было бы тут кстати) позволила себе ее (ибо запретный плод все слаще и слаще, а насилию мы, как известно, сопротивляемся, и самонасилию тоже). Вот взяла и разрешила себе 30 минут не работать. Потупила в мультики, вспоминая про Нехочуху. Накупила подарочных «лошадок» на маркетплейсе. И занялась этим текстом. Письменная саморефлексия, знаете ли, помогает, ну и кому-то еще он может оказаться полезным, а мне это будет приятно.