Автор вопроса Путину о жизни «как в 19-м веке» нашелся в другом регионе

Девятнадцатого декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». В администрации Ульяновска сообщили, что ищут автора обращения, а также предположили, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта. В понедельник глава города Александр Болдакин публично обратился к жителям, попросив автор вопроса написать ему.