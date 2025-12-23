Автор вопроса Путину о жизни «как в 19-м веке» нашелся в другом регионе

САРАТОВ, 23 дек — РИА Новости. В Ульяновске нашли автора обращения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни, «как в 19-м веке», он оказался из Ленинградской области, рассказали РИА Новости в городской администрации.
Девятнадцатого декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». В администрации Ульяновска сообщили, что ищут автора обращения, а также предположили, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта. В понедельник глава города Александр Болдакин публично обратился к жителям, попросив автор вопроса написать ему.
«Обратились в приемную главы города около 14 часов (13.00 мск. — ред.) по ульяновскому времени. Сказали, что такая досадная оплошность произошла… Поселок Ульяновка Ленинградской области. Говорят, что это их сообщение на прямую линию, но произошла опечатка и поэтому переживают, что данный вопрос теперь не решится», — сообщили агентству в пресс-службе администрации Ульяновска.