Застройщиков Ростовской области обязали возводить школы и детсады в рамках КРТ

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли региональный закон, возлагающий на застройщиков обязанность по возведению соцобъектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ).
— Вся масштабная комплексная застройка должна вестись вместе с развитием социальной инфраструктуры. Причем обязанность по строительству школ, больниц, поликлиник, детских садов в новых жилых районах возлагается на самих застройщиков, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Новые правила в первую очередь коснутся Ростовской агломерации. Напомним, с 2025 года ключевые полномочия по градостроительству в Ростове-на-Дону, Батайске, Аксайском и Мясниковском районах перешли с муниципального на областной уровень.
Также ранее донские депутаты скорректировали закон о предоставлении земли без торгов для крупных строительных инвестпроектов. Были прописаны критерии по созданию социальных объектов в зависимости от масштаба стройки.
Теперь все новые договоры о жилищном строительстве в указанных трех городах и одном районе Дона будут заключаться как договоры о комплексном развитии (КРТ). В этом случае у девелопера появится выбор: строить детские сады, школы или поликлиники за свой счет или платить в бюджет области компенсационный взнос.
Взнос потребуется, если будущие новоселы смогут пользоваться уже существующей инфраструктурой. При этом для стимулирования строительства соцобъектов застройщикам пообещали субсидии на покрытие части затрат.
— Это очень важное нормативное решение, к принятию которого мы подходили достаточно долгий период времени. Считаем, что эти законодательные поправки существенным образом повлияют на будущее развитие Ростова-на-Дону и близлежащих территорий, — сказал Александр Ищенко.
