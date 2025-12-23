Застройщиков Ростовской области обязали возводить школы и детсады в рамках КРТ

Теперь все новые договоры о жилищном строительстве в указанных трех городах и одном районе Дона будут заключаться как договоры о комплексном развитии (КРТ). В этом случае у девелопера появится выбор: строить детские сады, школы или поликлиники за свой счет или платить в бюджет области компенсационный взнос.