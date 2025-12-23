В ГД рассказали о вреде употребление алкоголя при беременности

«Если беременная употребляет алкоголь, то это наносит вред ребенку еще до его рождения. Есть даже такой медицинский термин “фетальный алкогольный синдром”. Также вреден алкоголь детям, он влияет, как на физическое, так и на психическое их развитие. Государство обязано защищать своих граждан от любых опасностей. Нельзя говорить о традиционных ценностях, поддержке семьи и демографии — и одновременно расширять рынок зависимостей. Здоровье нации важнее онлайн-экспериментов», — сказала Буцкая.