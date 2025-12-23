В Омске педагогу выплатят положенную надбавку за работу с ребенком с ОВЗ

Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку по обращению педагога одного из городских образовательных учреждений. Женщина заявила, что ей не выплачивали положенную надбавку за работу с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Проверка подтвердила: с сентября по декабрь 2024 года заявительница вела занятия с учеником, имеющим ОВЗ, однако образовательное учреждение не начислило ей ежемесячную доплату, предусмотренную законодательством за такую работу.
В связи с нарушением трудовых прав прокуратура подала в суд исковое заявление о понуждении школы произвести перерасчёт заработной платы и выплатить педагогу всю причитающуюся сумму.
Решение суда пока не вступило в силу, но ведомство намерено обеспечить полное восстановление законных прав учительницы.
Читайте также: В Омске задержали мужчину, подменившего в комиссионке телефон на муляж.