В Омске педагогу выплатят положенную надбавку за работу с ребенком с ОВЗ

Прокуратура Ленинского округа добилась восстановления трудовых прав учительницы через суд.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку по обращению педагога одного из городских образовательных учреждений. Женщина заявила, что ей не выплачивали положенную надбавку за работу с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Проверка подтвердила: с сентября по декабрь 2024 года заявительница вела занятия с учеником, имеющим ОВЗ, однако образовательное учреждение не начислило ей ежемесячную доплату, предусмотренную законодательством за такую работу.

В связи с нарушением трудовых прав прокуратура подала в суд исковое заявление о понуждении школы произвести перерасчёт заработной платы и выплатить педагогу всю причитающуюся сумму.

Решение суда пока не вступило в силу, но ведомство намерено обеспечить полное восстановление законных прав учительницы.

