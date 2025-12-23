Энергоблок атомной станции досрочно включен в сеть после завершения ремонта

После завершения планово-предупредительного ремонта (ППР) и модернизации в конце декабря включен в сеть энергоблок № 3 Ростовской АЭС. В День энергетика он был выведен на номинальный уровень мощности.
Ремонтные работы на атомной электростанции были завершены раньше графика на четыре с половиной дня. При этом сохранились высокое качество и полный объем выполненных задач. Благодаря ускорению ремонтных сроков, станция сможет произвести дополнительно около 110 миллионов киловатт-часов электроэнергии для жителей юга России.
Специалисты произвели капитальный ремонт реактора, включая полную разгрузку ядерного топлива, восстановление основных компонентов реакторной установки и проверку трех ключевых элементов систем безопасности. В машинном зале были проведены крупные восстановительные работы на цилиндрах низкого давления турбины и генераторе, заменён вал ротора, а также проведен профилактический осмотр и обслуживание главного оборудования.
Помимо этого, на станции провели мероприятия, направленные на повышение надежности и безопасности эксплуатации оборудования. Были обновлены электрические цепи питания распределительных устройств напряжением 0,4 кВ и система резервного энергоснабжения.
— Все запланированные работы были завершены в канун Дня энергетика, и в самую длинную ночь в году энергоблок № 3 начал вырабатывать энергию потребителям Юга страны. Четкое планирование работ ремонтного персонала АЭС и подрядных организаций, а также применение инструментов Производственной системы Росатом обеспечили сокращение сроков ППР почти на 5 суток, — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.