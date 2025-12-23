Энергоблок атомной станции досрочно включен в сеть после завершения ремонта

Ремонтные работы на атомной электростанции были завершены раньше графика на четыре с половиной дня. При этом сохранились высокое качество и полный объем выполненных задач. Благодаря ускорению ремонтных сроков, станция сможет произвести дополнительно около 110 миллионов киловатт-часов электроэнергии для жителей юга России.