Как работает МФЦ в новогодние праздники в 2025—2026 году

На данный момент точной информации по всем субъектам еще нет, и в некоторых областях актуальное расписание появится буквально за пару дней перед Новым годом. Но уже известно, что в Московской области (и в Наро-Фоминском городском округе в частности) отделения «Мои Документы» не будут работать 31 декабря 2025 года, а также 1, 4, 5, 7, 8 января 2026-го. А 2, 3 и 6 января обратиться в офисы можно будет только по срочным вопросам. Аналогичное расписание опубликовали и для Волокамска.