Как работает МФЦ в новогодние праздники в 2025—2026 году

Новогодние каникулы в 2025—2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января включительно. К сожалению, жизнь бывает непредсказуема, и если во время праздников вам вдруг понадобится обновить документы, то из-за особого графика работы МФЦ могут возникнуть сложности. Разбираемся, как избежать проблем с оформлением бумаг в эти дни.
Будут ли работать центры МФЦ в новогодние праздники
30 декабря 2025 года — последний полный рабочий день большинства МФЦ страны, когда граждане РФ всех регионов гарантированно смогут получить полный спектр услуг, обратившись в свое отделение.
А вот затем могут возникнуть сложности. Напомним, что 31 декабря не считается официальным праздничным днем, но считается выходным — за счет переноса воскресенья с 5 января. Поэтому перед Новым годом некоторые отделения МФЦ работать не будут, а после этой даты изменится как время работы центров, так и предоставляемый перечень услуг.
МФЦ точно не откроют двери для посетителей 1 января, причем по всей стране. А вот дальнейший график стоит уточнять в зависимости от региона. Например, в некоторых субъектах «Мои Документы» приостанавливают всю работу 7 января — в Рождество.
К нормальному графику работы офисы МФЦ вернутся 12 января 2025 года. До тех пор сверяйте информацию с официальными источниками.
График работы отделений МФЦ в новогодние праздники в Москве
В начале 2026 года МФЦ прекратят работу и прием заявителей во всех отделениях 1 января. Что касается 31 декабря, то в прошлом году столичные районные центры были доступны с 8:00 до 18:00, а флагманские офисы — с 10:00 до 18:00. Точное расписание на текущие новогодние каникулы пока не опубликовали.
Основываясь на прошлогодних данных, можно предположить, что нерабочими днями для МФЦ станет период с 1 по 12 января. Также «Мои Документы», скорее всего, не будут работать 7 января — в Рождество.
Со 2 по 12 января, вероятно, работать будут только дежурные офисы и по ограниченному перечню услуг, таким как регистрация рождения и смерти, поддержка бойцов СВО и так далее.
Перед посещением центра госуслуг рекомендуем предварительно ознакомиться с работой вашего отделения на портале города.
Режим работы региональных отделений МФЦ на Новый год
Единого федерального графика работы МФЦ на Новый год в России нет, и каждый регион устанавливает собственный.
На данный момент точной информации по всем субъектам еще нет, и в некоторых областях актуальное расписание появится буквально за пару дней перед Новым годом. Но уже известно, что в Московской области (и в Наро-Фоминском городском округе в частности) отделения «Мои Документы» не будут работать 31 декабря 2025 года, а также 1, 4, 5, 7, 8 января 2026-го. А 2, 3 и 6 января обратиться в офисы можно будет только по срочным вопросам. Аналогичное расписание опубликовали и для Волокамска.
В Новосибирской области офисы МФЦ закроют двери на все каникулы — с 1 по 12 января. В Брянске и области МФЦ приостанавливают работу с 31 декабря по 12 января — на все выходные. Последний день подачи заявлений — 30 декабря.
В Алтайском крае последним нерабочим днем МФЦ также станет 30 декабря. Аналогичная ситуация сложится в Челябинской области, в Пермском крае, Тюменской области. А в Краснодаре и крае офисы «Мои Документы» заработают 10 января.
В Белгородской области график работы на новогодние каникулы еще не публиковали, но подготовка уже ведется. В региональном отделении сообщили, что 26, 27, 29 и 30 декабря не будут проводить приемы по связанной с оформлением паспортов услуге. А с 12 часов 30 декабря во всех отделениях не будет вестись прием по услугам ЗАГС и МВД.
Подчеркнем, что во всех региональных центрах «Мои Документы» в предпраздничные дни часы работы могут быть сокращены по решению местных властей. Поэтому перед посещением МФЦ в период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2025 года включительно рекомендуем предварительно ознакомиться с информацией о графике работы и предоставлении услуг, указанной на официальном сайте вашего города.
Какие услуги можно получить в МФЦ в новогодние праздники
В период новогодних праздников отдельные дежурные отделения МФЦ в ряде регионов России продолжат работу и будут оказывать услуги неотложного характера. В стандартный режим центры «Мои Документы» вернутся с 12 января. В праздничные дни гражданам будет доступен ограниченный перечень услуг. В их числе:
- государственная регистрация рождения и смерти;
- оформление документов, связанных с организацией захоронения;
- выпуск социальной карты.
Кроме того, можно будет получить доступ к системе идентификации ЕСИА и «Личному кабинету» на портале Госуслуг.