Сколько выходных дней в 2026 году?

Помимо суббот и воскресений, в эти выходные вошли майские праздники. Россияне на пятидневке будут отдыхать дважды по три дня: с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы), где 8 число, пятница, будет сокращенным. При шестидневке — 1 и 3, 9 и 10, рабочий день 8 мая также будет сокращен на один час.