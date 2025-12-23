Сколько выходных дней в 2026 году?

График выходных дней на 2026 год уже утвержден. Согласно производственному календарю на Новый год и Трудовому кодексу РФ, при пятидневной рабочей неделе россиянам предоставляются два выходных в неделю, при шестидневной рабочей неделе — один. Общим выходным днем считается воскресенье. Если в месяце есть государственные праздники, то эти даты также будут нерабочими.
Сколько выходных в январе 2026 года?
В первом месяце года, с учетом новогодних каникул и рождественских праздников, россияне на пятидневке будут отдыхать 16 дней, на шестидневке — 11.
- С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — каникулы при пятидневке.
- С 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года — период новогодних каникул для работников с шестидневной рабочей неделей.
Сколько выходных в феврале 2026 года?
- В феврале при пятидневной рабочей неделе будет 9 выходных и праздничных дней, при шестидневке — 5.
- Понедельник, 23 февраля — это общенациональный выходной.
Сколько выходных в марте 2026 года?
В общей сложности россияне отдохнут на пятидневке 10 дней и 6 дней при шестидневке.
В честь 8 Марта, Международного женского дня, россиян, работающих на пятидневке, ждут трехдневные выходные: с 7 по 9 марта включительно. При шестидневной рабочей неделе:
- 7 марта, суббота — предпраздничный рабочий день, сокращается на 1 час;
- 8 марта, воскресенье — нерабочий день;
- 9 марта, понедельник — выходной.
Сколько выходных в апреле 2026 года?
В апреле россияне отдохнут 8 дней, при шестидневке — 4 дня. В обоих случаях 30 апреля, четверг — сокращенный день, в преддверии майских праздников.
Сколько выходных в мае 2026 года?
В мае будет 12 выходных, а при шестидневной рабочей неделе — 7.
Помимо суббот и воскресений, в эти выходные вошли майские праздники. Россияне на пятидневке будут отдыхать дважды по три дня: с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы), где 8 число, пятница, будет сокращенным. При шестидневке — 1 и 3, 9 и 10, рабочий день 8 мая также будет сокращен на один час.
Сколько выходных в июне 2026 года?
В июне при пятидневке выходных и праздничных дней будет 9, при шестидневке — 5.
Напомним, 11 июня, пятница — сокращенный рабочий день. 12 июня, суббота (День России) — нерабочий праздничный день. Россияне на пятидневке будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, при шестидневке — 12 и 14, 13 число — рабочий день.
Сколько выходных в июле 2026 года?
В июле всего 8 выходных у пятидневки и 4 дня у шестидневки.
Сколько выходных в августе 2026 года?
В августе будет 10 выходных, и 5 дней отдыха предусмотрено тем, кто работает на шестидневке.
Сколько выходных в сентябре 2026 года?
В сентябре 8 выходных дней у пятидневки и 4 у шестидневки.
Сколько выходных в октябре 2026 года?
В октябре у россиян на пятидневке будет 9 выходных, на шестидневке — 4.
Сколько выходных в ноябре 2026 года?
Предпоследний месяц 2026 года, с учетом 4 ноября (Дня народного единства), подарит россиянам на пятидневке 10 выходных, при шестидневке — 6.
Праздник выпадает на среду, поэтому 3 ноября для всех будет сокращенным рабочим днем.
Сколько выходных в декабре 2026 года?
В декабре россияне отдохнут 9 дней и 5 дней при шестидневке, с учетом 31 декабря 2026 года, который был объявлен выходным.
Суммарно в течение года отдохнем 118 (пятидневка) и 66 (шестидневка) дней.