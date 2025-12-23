Как подтвердить право на льготы через MAX?

Первым и обязательным шагом является оформление цифрового льготного удостоверения на портале «Госуслуг». Для этого понадобятся подтвержденная учетная запись ЕСИА и согласие Социального фонда России на обработку данных. Пенсионерам нужно зайти в раздел «Работа и пенсия», а гражданам с инвалидностью — в «Документы для предъявления». Только после успешного создания удостоверения на госуслугах его можно будет «передать» в приложение MAX.