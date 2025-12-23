Как подтвердить право на льготы через MAX?

Благодаря интеграции портала «Госуслуги» и приложения MAX пенсионеры, люди с инвалидностью и члены многодетных семей получили удобный цифровой инструмент. Право на льготу теперь хранится в телефоне в виде защищенного цифрового ID и удостоверения, которое принимается в транспорте, музеях и магазинах. Рассказываем, как это работает и что нужно сделать для настройки.
Как перенести удостоверение для льготы в MAX?
Первым и обязательным шагом является оформление цифрового льготного удостоверения на портале «Госуслуг». Для этого понадобятся подтвержденная учетная запись ЕСИА и согласие Социального фонда России на обработку данных. Пенсионерам нужно зайти в раздел «Работа и пенсия», а гражданам с инвалидностью — в «Документы для предъявления». Только после успешного создания удостоверения на госуслугах его можно будет «передать» в приложение MAX.
Что такое цифровой ID и как его создать?
Цифровой ID — это защищенный электронный документ, который служит вашей цифровой подписью и ключом для доступа к госуслугам, в том числе и к льготам. Создается он непосредственно в приложении MAX. Для этого в профиле нужно найти иконку «Цифровой ID», нажать «Создать», предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из доступных способов (например, с помощью биометрии или загранпаспорта нового образца). Завершающий этап — сделать селфи для окончательной верификации.
Как льготное удостоверение появляется в приложении?
После успешного создания цифрового ID приложение автоматически связывается с порталом «Госуслуг», проверяет ваши данные и загружает уже подготовленное ранее цифровое льготное удостоверение. Оно отобразится в вашем профиле MAX.
Где и как можно использовать цифровое удостоверение?
Его можно использовать во всех ситуациях, где требуется подтверждение права на льготу: для получения скидки в участвующих в программе магазинах, при бесплатном посещении музеев и для льготного проезда в общественном транспорте. При необходимости просто откройте приложение MAX и предъявите экран с вашим цифровым удостоверением.