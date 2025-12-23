Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как подтвердить право на льготы через MAX?

Теперь право на льготы можно подтвердить одним касанием в смартфоне. Мобильное приложение MAX стало универсальным цифровым кошельком для льготных удостоверений.

Источник: Hi-Tech Mail

Благодаря интеграции портала «Госуслуги» и приложения MAX пенсионеры, люди с инвалидностью и члены многодетных семей получили удобный цифровой инструмент. Право на льготу теперь хранится в телефоне в виде защищенного цифрового ID и удостоверения, которое принимается в транспорте, музеях и магазинах. Рассказываем, как это работает и что нужно сделать для настройки.

Как перенести удостоверение для льготы в MAX?

Первым и обязательным шагом является оформление цифрового льготного удостоверения на портале «Госуслуг». Для этого понадобятся подтвержденная учетная запись ЕСИА и согласие Социального фонда России на обработку данных. Пенсионерам нужно зайти в раздел «Работа и пенсия», а гражданам с инвалидностью — в «Документы для предъявления». Только после успешного создания удостоверения на госуслугах его можно будет «передать» в приложение MAX.

Что такое цифровой ID и как его создать?

Цифровой ID — это защищенный электронный документ, который служит вашей цифровой подписью и ключом для доступа к госуслугам, в том числе и к льготам. Создается он непосредственно в приложении MAX. Для этого в профиле нужно найти иконку «Цифровой ID», нажать «Создать», предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из доступных способов (например, с помощью биометрии или загранпаспорта нового образца). Завершающий этап — сделать селфи для окончательной верификации.

Как льготное удостоверение появляется в приложении?

После успешного создания цифрового ID приложение автоматически связывается с порталом «Госуслуг», проверяет ваши данные и загружает уже подготовленное ранее цифровое льготное удостоверение. Оно отобразится в вашем профиле MAX.

Где и как можно использовать цифровое удостоверение?

Его можно использовать во всех ситуациях, где требуется подтверждение права на льготу: для получения скидки в участвующих в программе магазинах, при бесплатном посещении музеев и для льготного проезда в общественном транспорте. При необходимости просто откройте приложение MAX и предъявите экран с вашим цифровым удостоверением.