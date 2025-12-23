Министр информации сказал про 7,6 млн пользователей TikTok в Беларуси

Министр информации Марат Марков во время XII Форума молодых журналистов сказал про 7,6 млн пользователей TikTok в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
По словам главы Мининформации, в стране насчитывается 7,6 миллиона пользователей TikTok. Он уточнил, что в 2024 году указанная цифра составляла 5,5 миллиона. Марков добавил, что буквально за полгода случился довольно взрывной рост еще одной социальной сети — Threads*. Он обратил внимание, что в озвученной соцсети уже 533 тысячи белорусов.
* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.