Министр информации сказал про 7,6 млн пользователей TikTok в Беларуси

По словам главы Мининформации, в стране насчитывается 7,6 миллиона пользователей TikTok. Он уточнил, что в 2024 году указанная цифра составляла 5,5 миллиона. Марков добавил, что буквально за полгода случился довольно взрывной рост еще одной социальной сети — Threads*. Он обратил внимание, что в озвученной соцсети уже 533 тысячи белорусов.