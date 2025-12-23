Как использование роботов на производстве влияет на цену товаров в магазине

Внедрение роботов в промышленность имеет одну четкую экономическую цель, которая напрямую касается нашего кошелька. Автоматизация ведет к снижению себестоимости продукции, то есть, на выпуск единицы продукта, затрачивается меньше средств. Производители, таким образом, получают возможность снижать стоимость продукта, сохраняя при этом норму прибыли. В автоматизации, которая не ведет к снижению себестоимости, нет никакого экономического смысла, так как затраты на ее внедрение значительные, а в таком случае она не окупается. Исключение — внедрение автоматизации на вредные и опасные производства с целью уменьшения возможного риска для работника. Поэтому внедрение автоматизации, в частности, внедрение промышленных роботов, в конечном итоге, всегда приводит к снижению итоговой стоимости продукта для покупателя в магазине.