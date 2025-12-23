Солист группы «5 УТРА» оставил пожелание Омску на новогодней елке

Накануне в Омском государственном академическом театре драмы прошло торжественное подведение итогов года, в котором Омск носил статус Молодежной столицы России-2025. Город провел сотни мероприятий — от международных форумов до масштабных уличных фестивалей, но особое впечатление оставили проект «Пешеходный Любинский» и трехдневное празднование Дня молодежи, собравшее около 300 тысяч человек.
Одним из главных хедлайнеров летних гуляний стала группа «5 УТРА». Ее солист Никита Беляков вместе с супругой Анной дали в Омске эмоциональный концерт, исполнив свои самые известные хиты. На церемонии итогов года Никита лично вручил благодарственные письма активистам, внесшим вклад в успех проекта «Молодежная столица».
«Завоевание Омском статуса Молодежной столицы — это общая победа всех нас, и нам было безумно приятно внести в нее свой вклад, — поделился Никита. — Для нас самым главным событием года стал наш концерт. Просто в ТОП-5 всего, что происходило. Мы очень волновались — это было наше самое масштабное выступление. То количество людей, та энергия, которую мы ощутили… Это останется в сердце навсегда».
Особую радость музыканту принес запуск проекта «Пешеходный Любинский». «Как только услышал о нем, сразу приехал в город. Мы с друзьями гуляли, наслаждались атмосферой. Видел, как люди радуются — и сам радовался вместе с ними. Приезжаешь в Омск и понимаешь: здесь все действительно меняется. Много молодежи, событий, инициатив. Нам приятно, что город так вырос. Всегда с гордостью говорим: мы — омичи, и зовем всех к нам в гости!» — отметил Беляков.
В честь праздника Никита оставил личное пожелание Омску на новогоднем шарике, который украсит одну из елок в рамках проекта «Зимний Любинский».
Торжественное открытие состоится 27 декабря в 17:00. А с 31 декабря и до конца новогодних каникул весь Любинский проспект станет пешеходным, превратившись в главную праздничную аллею региона.
Напомним, Никита Беляков и Анна выступали амбассадорами Омска в ходе заявочных кампаний за статусы Молодежной столицы России — 2025 и Культурной столицы России — 2026.
