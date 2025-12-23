Солист группы «5 УТРА» оставил пожелание Омску на новогодней елке

Особую радость музыканту принес запуск проекта «Пешеходный Любинский». «Как только услышал о нем, сразу приехал в город. Мы с друзьями гуляли, наслаждались атмосферой. Видел, как люди радуются — и сам радовался вместе с ними. Приезжаешь в Омск и понимаешь: здесь все действительно меняется. Много молодежи, событий, инициатив. Нам приятно, что город так вырос. Всегда с гордостью говорим: мы — омичи, и зовем всех к нам в гости!» — отметил Беляков.