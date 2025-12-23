Настя Ивлеева кардинально сменила имидж

В прошлом году в дом Анастасии Ивлеевой в Подмосковье проник мужчина, для этого он перелез через забор, разбил окно. Его засекли камеры видеонаблюдения. После задержания силовиками было установлено, что злоумышленник — 28-летний уроженец Молдавии с диагностированным психическим и поведенческим расстройством из-за употребления наркотиков. Прежде мужчина работал водителем, подписан на Ивлееву в соцсетях. Во время совершения преступления при себе он имел колючую проволоку.