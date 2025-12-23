Настя Ивлеева кардинально сменила имидж

Блогер Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж. Знаменитость разместила фото в своем телеграм-канале в новом образе.
34-летняя Ивлеева вернулась к светлому оттенку волос, долгое время до этого она была брюнеткой. «Настюшка опасность возвращается?!» — подписала она фото из салона красоты.
Блондинкой Ивлеева была вплоть до 2024 года, именно в старом образе она обрела популярность и вела блог, снимая смешные видео и пробуя себя в качестве телеведущей. В 2023 году она провела «почти голую вечеринку» в московском клубе Mutabor, события которой вызвали волны хейта и отмены блогера. После случившегося Ивлеева на время пропала из публичного пространства.
Нападение голого мужчины на дом Ивлеевой
В прошлом году в дом Анастасии Ивлеевой в Подмосковье проник мужчина, для этого он перелез через забор, разбил окно. Его засекли камеры видеонаблюдения. После задержания силовиками было установлено, что злоумышленник — 28-летний уроженец Молдавии с диагностированным психическим и поведенческим расстройством из-за употребления наркотиков. Прежде мужчина работал водителем, подписан на Ивлееву в соцсетях. Во время совершения преступления при себе он имел колючую проволоку.
Позже знаменитость рассказала, что это не первый случай столкновения с ним. Ранее он уже проникал в ее дом, когда она спала. Мужчина был голый. Сообщается, что за происшествием последовал переезд, поскольку «спать и жить в доме не представлялось возможным».