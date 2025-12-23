Около 250 тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Порядка 250 тысяч бойцов СВО, вернувшихся с фронта, пока остаются нетрудоустроенными, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«У нас достаточно большая серая зона — это десятки тысяч людей, которые… не трудоустроились. Вернулись, не работают, либо тратят деньги, которые получили, либо другим способом промышляют… А в целом 250 тысяч людей… нигде не трудоустроились… Мы должны, конечно, этим заниматься», — сказал Новиков.
Он попросил Народный фронт не только мониторить ситуацию, но и вовлекать вернувшихся бойцов в общественную жизнь.