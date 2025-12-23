Около 250 тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков

«У нас достаточно большая серая зона — это десятки тысяч людей, которые… не трудоустроились. Вернулись, не работают, либо тратят деньги, которые получили, либо другим способом промышляют… А в целом 250 тысяч людей… нигде не трудоустроились… Мы должны, конечно, этим заниматься», — сказал Новиков.