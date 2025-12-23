Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 250 тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков

Новиков: 250 тысяч вернувшихся с фронта бойцов СВО остаются нетрудоустроенными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Порядка 250 тысяч бойцов СВО, вернувшихся с фронта, пока остаются нетрудоустроенными, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«У нас достаточно большая серая зона — это десятки тысяч людей, которые… не трудоустроились. Вернулись, не работают, либо тратят деньги, которые получили, либо другим способом промышляют… А в целом 250 тысяч людей… нигде не трудоустроились… Мы должны, конечно, этим заниматься», — сказал Новиков.

Он попросил Народный фронт не только мониторить ситуацию, но и вовлекать вернувшихся бойцов в общественную жизнь.