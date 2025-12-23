Милонов сравнил Волан-де-Морта с лидерами западных стран

Он подчеркнул, что просмотр фильмов о «мальчике, который выжил» не помешает патриотам праздновать Новый год. По мнению депутата, сам Гарри Поттер — это «Гарри Горшков», положительный персонаж, напоминающий «простого русского пацанчика». Героиня Гермиона Грейнджер является «абсолютно традиционно ориентированной» прекрасной девочкой и отличницей, которая «напоминает пионерку». Рон Уизли, в свою очередь, «напоминает некоторых депутатов Госдумы» цветом волос.