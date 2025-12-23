Милонов сравнил Волан-де-Морта с лидерами западных стран

Он подчеркнул, что просмотр фильмов о «мальчике, который выжил» не помешает патриотам праздновать Новый год. По мнению депутата, сам Гарри Поттер — это «Гарри Горшков», положительный персонаж, напоминающий «простого русского пацанчика». Героиня Гермиона Грейнджер является «абсолютно традиционно ориентированной» прекрасной девочкой и отличницей, которая «напоминает пионерку». Рон Уизли, в свою очередь, «напоминает некоторых депутатов Госдумы» цветом волос.
«А кто враги Гарри Поттера? Безусловно, духовные прообразы (главы евродипломатии. — Прим. ред.) Кайи Каллас и прочих негодяек европейской политики. Беллатриса Лестрейндж и прочие ужасные персонажи — Волан-Де-Морт, безусловно, ассоциируются в сознании каждого человека с лидерами западных стран», — подчеркнул Милонов.
Депутат также добавил, что можно посмотреть и «Один дома», который является рассказом о «вопиющей преступности в Соединенных Штатах». Однако лучше будет посмотреть «Каникулы в Простоквашино», поскольку это «правильный образ жизни для детей».
Кроме того, парламентарий посоветовал отмечать Новый год правильно, без «тайных Сант», «Хэллоуинов» и «западных масонских переодеваний».
«Напиваться в Новый год нельзя, потому что напиваясь в Новый год в усмерть, ты, по сути дела, поешь оду хвалы Байдену», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что Милонов выступил против игры «Тайный Санта». По его мнению, играя и используя этот термин, человек становится «нетайной макакой». По его словам, заменять великую русскую традицию и образ Деда Мороза на Санту из голливудских фильмов недопустимо.