В парке «Земля Прайда» установили памятник погибшему львенку Тайсону

В подмосковном парке «Земля Прайда’установили памятник погибшему львёнку Тайсону.

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Памятник погибшему львенку Тайсону, который боролся за жизнь после травм от жестокого обращения со стороны хозяев, установили в подмосковном парке львов «Земля Прайда», сообщается в Telegram-канале парка.

Годом ранее «Земля прайда» приняла львенка Тайсона из Краснодарского края после обращения местных зоозащитников. В парке рассказали, что в Краснодаре львенок «гулял по рукам», и в Подмосковье приехал с четырьмя сломанными лапами и позвоночником.

Сотрудники парка и ветеринары долго боролись за жизнь львенка, он даже начал понемногу самостоятельно ходить. Но когда Тайсон начал расти, его состояние резко ухудшилось из-за обострившихся проблем с поджелудочной железой в результате высотной травмы (маленького львенка неизвестные выкинули со второго этажа) и 4 августа Тайсон умер.

«Наконец-то приехал памятник, который сделан по одной из последних фотографий Тайсона. Была сложная работа, мы обратились к высококлассным специалистам, у которых получилось увековечить именно Тайсона, а не просто сделать фигуру львёнка», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, место для памятника было выбрано рядом с бывшим вольером Тайсона. Памятник установлен на том же месте, где похоронен прах львенка.

«Хоть Тайсона и нет с нами, но он был счастлив, он узнал не только жестокость людей (которые выбросили его из окна и обращались как с куклой, переломав его), но ещё успел понять, что такое любовь, забота, настоящие друзья и свой вольер, рядом с которым он теперь останется навсегда», — рассказали в Telegram-канале парка.