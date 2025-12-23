Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасная российская незамерзайка с метанолом попала под запрет в Беларуси

Минздрав запретил продавать одну из российских незамерзаек в Беларуси — вот какую.

Источник: Комсомольская правда

Опасная российская незамерзайка с метанолом попала под запрет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Вниманию автомобилистов — введен запрет обращения на территории Республики Беларусь незамерзающей жидкости “IRIS”, — уточнили в сообщении.

Постановление с запретом на продажу указанной незамерзайки было принято заместителем министра — главного государственного санитарного врача. Речь идет про незамерзающую жидкость IRIS 30. Ее производителем является Чувашская Республика, Россия.

В Минздраве обратили внимание, что основанием для введения временной санитарной меры стало то, что в названной жидкости было превышение метанола в 570 раз. Белорусских водителей просят учитывать данную информацию при выборе стеклоомывающей жидкости.

Ранее Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 250 килограммов икры.

Тем временем Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря.