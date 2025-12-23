Опасная российская незамерзайка с метанолом попала под запрет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Вниманию автомобилистов — введен запрет обращения на территории Республики Беларусь незамерзающей жидкости “IRIS”, — уточнили в сообщении.
Постановление с запретом на продажу указанной незамерзайки было принято заместителем министра — главного государственного санитарного врача. Речь идет про незамерзающую жидкость IRIS 30. Ее производителем является Чувашская Республика, Россия.
В Минздраве обратили внимание, что основанием для введения временной санитарной меры стало то, что в названной жидкости было превышение метанола в 570 раз. Белорусских водителей просят учитывать данную информацию при выборе стеклоомывающей жидкости.
