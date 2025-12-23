Объяснения молдавской власти становятся всё сюрреалистичнее: Оказывается, только налоги на посылки с TEMU, Aliexpress и прочих зарубежных платформ спасут зарплаты полицейских, врачей и учителей

Вы может удивитесь, но, рассказывает министр финансов Молдовы, лишь отсутствие налога на покупки и посылки с международных торговых онлайн-платформ не позволяет повысить зарплату полицейским, учителям и врачам в республике.
По слова Андриана Гаврилицэ, если брать за основу подсчёт, что молдаване потратили на китайских торговых платформах 530 миллионов евро, и если «к ним применить НДС, налог 20%, то вот и первые 100 миллионов евро и умножаем на курс и мы видим, что это 2 миллиарда леев. И конкретно эта сумма уже является суммой достаточной, чтобы поднять зарплату в меру запросов для сотрудников полиции, учителей, врачей, социальных работников».
Кроме того, добавил он, что «возможно приятно не платить налоги, но я понимаю, что я живу в государстве, где работают детские сады, школы, больницы, полиция, пожарные за счёт налогов».
«Наша цель не заключается в ограничении импорта. Я считаю, что важно, чтобы люди могли иметь в дальнейшем доступ к товарам, гибкий, потому что я должен признать, что много раз и я это делал […] я открыл компьютер, за три минуты нашёл товар, заказал, оплатил и забыл. Теперь же товар, который стоил 50 леев, будет стоить мне 60 или 65 леев, но при этом я буду честен к государству, к каждому учителю, полицейскому, но и по отношению к экономическим агентам, которые инвестировали, построили магазин, наняли продавцов. И на них всё равно будет давление» — подчеркнул он, заметив, что считает «теневой экономикой» покупки товаров на онлайн-площадках без уплаты налогов.
Объяснения молдавской власти становятся всё сюрреалистичнее…
