Объяснения молдавской власти становятся всё сюрреалистичнее: Оказывается, только налоги на посылки с TEMU, Aliexpress и прочих зарубежных платформ спасут зарплаты полицейских, врачей и учителей

«Наша цель не заключается в ограничении импорта. Я считаю, что важно, чтобы люди могли иметь в дальнейшем доступ к товарам, гибкий, потому что я должен признать, что много раз и я это делал […] я открыл компьютер, за три минуты нашёл товар, заказал, оплатил и забыл. Теперь же товар, который стоил 50 леев, будет стоить мне 60 или 65 леев, но при этом я буду честен к государству, к каждому учителю, полицейскому, но и по отношению к экономическим агентам, которые инвестировали, построили магазин, наняли продавцов. И на них всё равно будет давление» — подчеркнул он, заметив, что считает «теневой экономикой» покупки товаров на онлайн-площадках без уплаты налогов.