Синоптики предупредили про −16 градусов ночью и −10 днем в Беларуси 24 декабря

Синоптики предупредили про −16 градусов ночью и −10 днем в Беларуси в среду, 24 декабря. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране 24 декабря будет отвечать антициклон, который сформирован в арктической воздушной массе. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
В ночное время ветер окажется переменных направлений, а днем — северо-западный. Температура воздуха ночью будет от −10 до −16 градусов, а по юго-западной части — от −7 до −9 градусов. Днем прогнозируется от −4 до −10 градусов.
Ранее Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».
