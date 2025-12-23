Ричмонд
Синоптики предупредили про −16 градусов ночью и −10 днем в Беларуси 24 декабря

Арктический циклон с морозами накроет Беларусь 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили про −16 градусов ночью и −10 днем в Беларуси в среду, 24 декабря. Подробности сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране 24 декабря будет отвечать антициклон, который сформирован в арктической воздушной массе. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

В ночное время ветер окажется переменных направлений, а днем — северо-западный. Температура воздуха ночью будет от −10 до −16 градусов, а по юго-западной части — от −7 до −9 градусов. Днем прогнозируется от −4 до −10 градусов.

Ранее Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.