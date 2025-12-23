Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года, показал опрос

По результатам опроса, главным мировым событием года стали переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, а также улучшение российско-американских отношений — их назвали 10% опрошенных. Также россияне говорили о военной спецоперации на Украине и попытках мирных переговоров (8%), инаугурации Трампа (4%), военных действиях на Ближнем Востоке и событиях в секторе Газа (4%).