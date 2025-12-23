От Арктики до Луны. Названы главные тренды детских елок столицы

«Именно так мы планировали завершить год 80-летия Великой Победы для детей. Все участники нашей елки становятся отрядом красноармейцев. Это традиция нашего Музея Победы. Другая традиция — что в каждом подарке у нас, кроме конфет, присутствует солдатская каша, солдатская пилотка и грелка для рук. Конфеты есть у всех, а наша каша нравится детям. И если сейчас, в холодную погоду, они будут гулять с грелкой Музея Победы, то не забудут, что были у нас на елочке», — рассказала она.