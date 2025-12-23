От Арктики до Луны. Названы главные тренды детских елок столицы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Итоги рейтинга лучших детских новогодних представлений Москвы 2025/2026 обсудили организаторы программ на пресс-конференции, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Участники также рассказали об особенностях новогодних спектаклей, предпочтениях юных зрителей и об изменениях в подходе к вручению подарков после елки.
В ежегодное исследование «Социального навигатора» в этом году вошли 55 детских новогодних представлений, организованные на разных площадках Москвы. По мнению взрослых и юных экспертов, в этом году елки стали разнообразнее, а их тематика — интереснее. По традиции много представлений посвящено научной тематике и экспериментам, а также иллюзиям и фокусам; популярны ледовые шоу, для малышей -шоу с героями мультфильмов и сказок, программы в формате квестов. Кроме того, вновь появились новогодние балы, программы с мастер-классами.
В этом году количество детских новогодних представлений в Москве увеличилось, сообщила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина.
«Это первая положительная и важная тенденция за последние годы. Начиная с 2020 года, мы видели только сокращение представлений. И после пандемии это первый положительный сигнал восстановления всей палитры интересных представлений, которые могут увидеть наши дети вместе с родителями», — рассказала она.
Наталья Тюрина добавила, что подарок по-прежнему остается важным элементом новогоднего представления, но организаторы не всегда информируют, что в этот подарок входит. При значительной стоимости подарка, которая за год выросла в среднем на 20 процентов, это может представлять проблему для многих семей.
Детское жюри исследования выбирало самое «захватывающее и новогоднее название» шоу, рассказал эксперт детского жюри Федор Ибрагимов.
«Лично я выбирал названия недлинные, в которых выражена суть представления. Победителями нашего голосования стали “Елка Победы”, “Научный Новый год”, арт-елка “В гостях у эльфов” и “Тайна зеркальных иллюзий”», — перечислил он.
Руководитель проекта «Елка Победы» Музея Победы Мария Гуменюк сообщила, что мероприятие этого года было направлено на детей из семей участников СВО.
«Именно так мы планировали завершить год 80-летия Великой Победы для детей. Все участники нашей елки становятся отрядом красноармейцев. Это традиция нашего Музея Победы. Другая традиция — что в каждом подарке у нас, кроме конфет, присутствует солдатская каша, солдатская пилотка и грелка для рук. Конфеты есть у всех, а наша каша нравится детям. И если сейчас, в холодную погоду, они будут гулять с грелкой Музея Победы, то не забудут, что были у нас на елочке», — рассказала она.
Руководитель национального театра «Золотое кольцо» Григорий Кадышев представил детский новогодний спектакль «Тепа. Новогоднее приключение».
«Это народная сказка с традициями, на которых выросли поколения. На нашем спектакле, который уже 21 год проходит на нашей площадке, вырастает уже следующее поколение зрителей. Родители, которые смотрели наше представление в своем детстве, приводят к нам уже своих детей и заряжаются той эмоцией, которую они испытывали 20 лет назад», — заявил он.
В этом году впервые с 2019 года возобновила свои представления «Юбилейная елка в Колонном зале Дома Союзов», отметила автор идеи и продюсер шоу, генеральный директор АНО «Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта» Ирина Гурницкая.
«В начале 2026 года исполняется 90 лет Всесоюзной елке в Колонном зале Дома Союзов. Поэтому в своем представлении мы использовали оригинальный способ показать связь поколений, использовав самые современные технологии, искусственный интеллект и анимацию. Наши персонажи, русские герои, спасают елку от врагов. С помощью искусственного интеллекта мы восстановили личность иллюзиониста Михаила Гаркави, самого первого Деда Мороза на советской елке. Это действительно чудо, когда ты понимаешь, что человека уже давно нет, а он перед тобой творит чудеса», — рассказала она.
Новогодние представления могут стать успешным средством популяризации науки среди детей, сообщил сооснователь проекта Sciencely Михаил Каптюг.
«Новый год — это время чудес, а в современном мире за все чудеса отвечает наука. К моему сожалению, в школе не всегда умеют продемонстрировать красоту науки. Например, от химии в школе у некоторых выпускников остаются не самые лучшие, а иногда и травмирующие воспоминания. Поэтому наша задача — показать красоту науки. Это не так сложно, потому что наука действительно красива», — пояснил он.
Билеты на представление «Киноелка на Мосфильме» начинают раскупать еще в сентябре, отметила руководитель отдела продаж проекта Анна Щукина.
«В этом году с нами снова остаются наши любимые герои Снеговик и Снеговика. Они летят в космос и помогают Деду Морозу исполнять его мечту. Мы ориентируемся на детей от 3 до 12 лет. Каждый год к нам приезжают зрители из других регионов и даже стран», — сообщила она.
Продюсер Театра будущего Лилии Тим Владимир Чемоданов представил спектакль «Тайна зеркальных иллюзий», которое представляет собой часть большой сквозной истории.
«Каждая наша постановка — часть одной большой вселенной, к которой зрители хотят возвращаться год за годом. У зрителей есть возможность прийти посмотреть, что будет дальше в истории, а что было до этого. Наше магическое шоу создано по мотивам книги Лилии Тим “Тайна Лунозавра”. Мы постарались выразить в этой елке все наши сильные стороны, собрали в нее все инновационное, трюковое, цирковое, юмористическое, трогательное и семейное. В шоу использовано большое количество спецэффектов, и мы подобрали подарки, которые будут интересны детям всех возрастов», — заявил он.
Генеральный директор «Театр +» Наталия Скурида представила спектакль «Ученая семейка и Новый год».
«В этом году мы решили взять очень интересную тему Арктики и устроили настоящую арктическую экспедицию. Наша ученая семейка побывала в Мурманске. Мы были на ледоколе, провели там съемки, познакомились с командой, которая обучила нас управлять ледоколом и использовали все это для нашего спектакля. Это невероятно объемная тема, но мы попытались выбрать для детей самое интересное», — рассказала она.
В 2025 году в топ лучших попали 15 новогодних представлений. Первое место разделили квест «Елка Победы», программа «Научный Новый год 2026» и шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…». На втором месте оказались представления КиноЕлка «К звездам! Миссия: снеговики в космосе», «Трям! Новый год с Ежиком и Медвежонком» и «Юбилейная елка в Колонном зале Дома Союзов». На третье место попали представления «Тепа. Новогоднее приключение», «Ученая семейка и Новый год», «Тайна зеркальных иллюзий», «История игрушек», «Три кота: Новый год в Котополисе», «Повелители волшебства», «Маленький принц. Квантовая елка», «В гостях у эльфов» и «Новый год в Лукоморье».