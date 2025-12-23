В Мосгордуме предложили расширить список лиц, отнесенных к ветеранам СВО

«Кроме того, предлагается включить в перечень лиц, отнесенных к категориям ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий: военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, принимавших участие в ходе СВО в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года; лиц, заключавших в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие иные правоотношения) с министерством обороны РФ и выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции», — сказал Руднев на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике во вторник.