В Москве зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Ранее специалисты отмечали снижение темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом в России. До этого подмосковный Роспотребнадзор опровергал информацию о якобы вспышке гонконгского гриппа в регионе. Уточнялось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области не превышала сезонный уровень, а доля госпитализированных достигала лишь 1,7% от всего числа зараженных.