В Москве зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В городе также снизилось число госпитализаций.

Источник: Amino/Lummi

В Москве фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в городе также снизилось число госпитализаций. В целом эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице соответствует сезону года.

Уточняется, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обычно связана с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, включая риновирусы.

«Доля вирусов гриппа в мониторинге не увеличилась», — указывается в сообщении.

Ранее специалисты отмечали снижение темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом в России. До этого подмосковный Роспотребнадзор опровергал информацию о якобы вспышке гонконгского гриппа в регионе. Уточнялось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области не превышала сезонный уровень, а доля госпитализированных достигала лишь 1,7% от всего числа зараженных.