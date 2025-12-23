Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров для отличия от «магов»

Геше предложил создать курсы для буддистов-блогеров, чтобы их отличали от магов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Для буддистов-блогеров нужно создать курсы по ведению социальных сетей, чтоб в интернете их отличали от «магов», тарологов, заявил председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) РФ геше Йонтен (Сергей Киришов).

Круглый стол, посвященный перспективам развития буддизма, прошел во вторник в отеле «Метрополь» в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

«Может быть нам нужно создать дополнительные курсы по блогингу, по монтажу видео и так далее для сотрудников религиозных организаций, чтобы мы могли правильно преподносить себя в интернете, потому что мы не выдерживаем конкуренцию в социальных сетях… Кроме этого, у нас очень большая проблема, что нас часто путают в интернете с блогерами, которых сейчас развелось очень много — так называемые психологи, астрологоги, маги, тарологи», — выразил мнение на круглом столе геше Йонтен.

Геше подчеркнул, что нужно четко расставить границы, где классический буддизм, а где-то, «что необходимо изучить компетентным органам».