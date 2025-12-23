Новый тематический состав в метро посвятили Новгородской области

На Арбатско-Покровскую линию метро вышел уникальный тематический состав, оформление которого посвящено Великому Новгороду и Новгородской области в целом. Пассажиры состава смогут совершить интерактивный экспресс-тур по региону и узнать о ключевых этапах его развития.
«По поручению Сергея Собянина мы постоянно сотрудничаем с другими регионами России, в том числе запускаем тематические поезда в метро. Новый состав посвятили Новгородской области, центру нашей Руси. Это уже 30-й тематический поезд, который открыл двери для пассажиров в этом году, и шестой — о субъектах Российской Федерации. Такие проекты способствуют развитию внутреннего туризма и укрепляют межрегиональные связи», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Каждый вагон поезда знакомит москвичей и туристов с отдельными страницами богатой истории и современной жизни Новгородской области. Пассажиры смогут проследить путь его развития начиная от периода зарождения российской государственности до наших дней.
Более 50 исторических фактов посвящено ключевым этапам, в том числе Великой Отечественной войне и подвигам новгородцев в те годы.
Пассажиры также познакомятся с насыщенной культурной жизнью региона, в том числе музыкальными, театральными и гастрономическими фестивалями, историческими реконструкциями и спортивными соревнованиями, которые ежегодно объединяют гостей из России и других стран.
Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.