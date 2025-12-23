Новый тематический состав в метро посвятили Новгородской области

«По поручению Сергея Собянина мы постоянно сотрудничаем с другими регионами России, в том числе запускаем тематические поезда в метро. Новый состав посвятили Новгородской области, центру нашей Руси. Это уже 30-й тематический поезд, который открыл двери для пассажиров в этом году, и шестой — о субъектах Российской Федерации. Такие проекты способствуют развитию внутреннего туризма и укрепляют межрегиональные связи», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.