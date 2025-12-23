Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый тематический состав в метро посвятили Новгородской области

Это уже шестой поезд в столичном метрополитене, посвященный российским регионам.

6фотографий

На Арбатско-Покровскую линию метро вышел уникальный тематический состав, оформление которого посвящено Великому Новгороду и Новгородской области в целом. Пассажиры состава смогут совершить интерактивный экспресс-тур по региону и узнать о ключевых этапах его развития.

«По поручению Сергея Собянина мы постоянно сотрудничаем с другими регионами России, в том числе запускаем тематические поезда в метро. Новый состав посвятили Новгородской области, центру нашей Руси. Это уже 30-й тематический поезд, который открыл двери для пассажиров в этом году, и шестой — о субъектах Российской Федерации. Такие проекты способствуют развитию внутреннего туризма и укрепляют межрегиональные связи», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Каждый вагон поезда знакомит москвичей и туристов с отдельными страницами богатой истории и современной жизни Новгородской области. Пассажиры смогут проследить путь его развития начиная от периода зарождения российской государственности до наших дней.

Более 50 исторических фактов посвящено ключевым этапам, в том числе Великой Отечественной войне и подвигам новгородцев в те годы.

Пассажиры также познакомятся с насыщенной культурной жизнью региона, в том числе музыкальными, театральными и гастрономическими фестивалями, историческими реконструкциями и спортивными соревнованиями, которые ежегодно объединяют гостей из России и других стран.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше