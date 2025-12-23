Ричмонд
В Ростовской области заблокировали 10 незаконных сайтов с лекарствами от диабета

Заблокировали за час: 10 нелегальных сайтов с лекарствами выявили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области заблокировали 10 сайтов, через которые велась нелегальная торговля лекарствами для лечения диабета. Об этом рассказали в управлении Росздравнадзора.

Блокировку организовали в течение часа.

— Предприимчивые продавцы готовы отдать с рук дорогостоящие лекарства. При этом никто не гарантирует их качество и соблюдение режима хранения, — отметили в Росздравнадзоре.

Жителей Дона просят покупать препараты только в лицензированных аптеках. Товары из нелегальных точек могут быть опасными для здоровья.

