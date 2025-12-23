Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский депздрав прокомментировал сообщения о «елочных» клещах

Депздрав Москвы: связанных с елочными клещами обращений не поступало.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Обращений, связанных с укусами «елочных» клещей, в инфекционную больницу № 1 в Москве не поступало, сообщил столичный департамент здравоохранения.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ сообщали о том, что в квартирах россиян якобы массово встречаются хвойные клещи, которых заносят в дом вместе с живыми елками.

«В предновогодней суете соцсети снова заполонили тревожные посты: якобы в праздничных ёлках могут прятаться клещи. Обычно обращения пациентов с состояниями после присасывания клеща проходят в весенний, летний и осенний периоды. Коллеги из ИКБ № 1 подтверждают: в настоящее время обращений к ним не было», — говорится в сообщении в Telegram-канале депздрава.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников, чьи слова приводит депздрав, порекомендовал хорошо встряхнуть дерево перед тем, как принести его домой, а также оставить дерево на несколько часов на балконе или в гараже. Это не только поможет избавиться от возможных «гостей», но и позволит ёлке адаптироваться к температуре, продлив её свежесть.