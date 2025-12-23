Общественника Юшкова* внесли в список террористов и экстремистов

В марте источник в правоохранительных органах Пермского края сообщил РИА Новости, что Дзержинский суд Перми избрал меру пресечения в виде запрета покидать квартиру ночью и пользоваться средствами связи местному общественнику Юшкову*, которого следствие подозревает в разжигании ненависти по признакам национальности. По данным собеседника агентства, следствие ходатайствовало в суде об аресте подозреваемого.