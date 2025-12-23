Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урожай винограда в Ростовской области почти вдвое превысил прошлогодний

Донские хозяйства собрали 9,4 тысячи тонн винограда в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Урожай винограда в Ростовской области превысил прошлогодний в 2025 году, и это несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщает «Город N».

Предварительно, донские виноградные хозяйства региона собрали 9,4 тысячи тонн ягоды, и это оказалось на 96% больше, чем в 2024 году. Средняя урожайность при этом составила 73,4 ц/га (в прошлом году показатель был 45,3 ц/га).

Издание цитирует первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарева. По мнению чиновника, сложные погодные условия могут способствовать производству более качественных и уникальных напитков из винограда.

Также сообщается, что на данный момент в донском регионе существуют 16 лицензированных производителей продукции из винограда, из которых девять — крестьянско-фермерские хозяйства.

За 11 месяцев произвели около 326 тысяч декалитров продукции, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем финансирования на развитие отрасли в 2025 году составил почти 100 млн рублей.

Также в этом году впервые в областном бюджете предусмотрели возмещение части затрат при закупке оборудования, транспорта и проведении сертификации органической продукции. На эти цели выделили почти 6 млн рублей. В итоге смогли заложить 127 га молодых виноградников. В 2026 году планируют создать не менее 100 га виноградников.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.