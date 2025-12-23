Урожай винограда в Ростовской области почти вдвое превысил прошлогодний

Урожай винограда в Ростовской области превысил прошлогодний в 2025 году, и это несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщает «Город N».
Предварительно, донские виноградные хозяйства региона собрали 9,4 тысячи тонн ягоды, и это оказалось на 96% больше, чем в 2024 году. Средняя урожайность при этом составила 73,4 ц/га (в прошлом году показатель был 45,3 ц/га).
Издание цитирует первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарева. По мнению чиновника, сложные погодные условия могут способствовать производству более качественных и уникальных напитков из винограда.
Также сообщается, что на данный момент в донском регионе существуют 16 лицензированных производителей продукции из винограда, из которых девять — крестьянско-фермерские хозяйства.
За 11 месяцев произвели около 326 тысяч декалитров продукции, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем финансирования на развитие отрасли в 2025 году составил почти 100 млн рублей.
Также в этом году впервые в областном бюджете предусмотрели возмещение части затрат при закупке оборудования, транспорта и проведении сертификации органической продукции. На эти цели выделили почти 6 млн рублей. В итоге смогли заложить 127 га молодых виноградников. В 2026 году планируют создать не менее 100 га виноградников.
