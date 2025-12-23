Урожай винограда в Ростовской области почти вдвое превысил прошлогодний

Также в этом году впервые в областном бюджете предусмотрели возмещение части затрат при закупке оборудования, транспорта и проведении сертификации органической продукции. На эти цели выделили почти 6 млн рублей. В итоге смогли заложить 127 га молодых виноградников. В 2026 году планируют создать не менее 100 га виноградников.