Создан 72-кубитный квантовый компьютер на атомной платформе

Как отметила Солнцева, последнее особенно важно в контексте того, что низкий уровень ошибок при совершении квантовых логических операций критически важен для масштабирования производительности квантовых вычислителей и их выхода на уровень, который необходим для решения сложных задач промышленности, финансов и прочих сфер экономической деятельности. По ее словам, это важно для обеспечения технологического суверенитета РФ и укрепления конкурентоспособности российских предприятий и экономики в целом.