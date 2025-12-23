Ричмонд
Премьер Италии назвала неутешительный прогноз на 2026 год

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время поздравления сотрудников правительственного Дворца Киджи с Рождеством заявила, что «2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й». Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Источник: AP 2024

«Я вас люблю. Мы семья, мы боролись весь год. Он был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже», — отметила политик.

Мелони посоветовала коллегам «как следует отдохнуть во время каникул», чтобы они могли и дальше работать на благо Италии.

17 декабря Мелони заявила, что главным врагом Европейского союза является его неспособность принимать решения. По ее мнению, вредно и бесполезно метать стрелы в воображаемого врага.

