Премьер Италии назвала неутешительный прогноз на 2026 год

«Я вас люблю. Мы семья, мы боролись весь год. Он был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже», — отметила политик.
Мелони посоветовала коллегам «как следует отдохнуть во время каникул», чтобы они могли и дальше работать на благо Италии.
17 декабря Мелони заявила, что главным врагом Европейского союза является его неспособность принимать решения. По ее мнению, вредно и бесполезно метать стрелы в воображаемого врага.
