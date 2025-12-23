Вдевятером на одного: напавшие на чемпиона по боксу Дмитрия Двали получили срок

В Крыму вынесли приговор семерым жителям республики за избиение российского чемпиона по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Крым.
Резонансная драка произошла 28 июля 2024 года в Феодосии. Дмитрий Двали вместе с приятелем гулял по набережной и заметил, как толпа избивает одного парня. Спортсмен кинулся на помощь, после чего нападавшие переключились на него.
Дмитрию Двали серьезно повредили глаз. Несмотря на лечение в московской офтальмологической клинике вернуть полноценное зрение не удалось. Теперь прославленный боксер не сможет участвовать в соревнованиях.
Сотрудники правоохранительных органов задержали девятерых участников драки. Рассмотрение дела длилось почти полтора года, и вот, 22 декабря суд вынес вердикт. В зависимости от степени участия в драке семеро приговорены к лишению свободы от 1,5 до 3,8 лет в колонии общего режима.
— Следствием наложен арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим, — говорится в сообщении СК по Крыму и Севастополю.
Уголовные дела в отношении двух других участников драки выделены в отдельное производство.
