Новый год 2026: «Зима в Татарстане», главная елка у «Чаши» и площадки для салютов

Какие бесплатные события пройдут в дни новогодних каникул, что подготовили для детей на Республиканской елке и какие ограничения на запуск салютов, обсудили на брифинге в Кабинете Министров Татарстана, пишет ИА «Татар-информ».
Бесплатные события под брендом «Курше фест» и «Зима в Татарстане».
Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева отметила, что новогодний период традиционно ассоциируется с ожиданием чудес, и именно в этом контексте в республике будет реализован «Курше фест». По ее словам, сезон праздников пройдет под эгидой фестиваля добрососедства, а программа «Зима в Татарстане» станет логичным продолжением инициатив, запущенных летом по предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Формат уже доказал свою эффективность, поэтому было принято решение запустить проект и в зимний период.
По данным вице-премьера, всего в рамках новогодней кампании планируется более 800 мероприятий, из которых свыше 200 пройдут под брендом «Курше фест». Лейла Фазлеева отдельно остановилась на вовлеченности жителей республики в проведение мероприятий. Она поблагодарила активных татарстанцев и особенно детей, которые, по ее словам, стали инициаторами значительной части событий фестиваля.
Республиканская елка объединит полторы тысячи артистов и коллективов.
Представление Республиканской елки в Казани будет посвящено фестивалю «Курше фест» и пройдет 24 декабря в «Татнефть-Арене». В программе примут участие более 1,5 тыс. профессиональных артистов и детских коллективов.
Лейла Фазлеева пояснила, что концепция праздника будет связана с развитием Татарстана, семейными ценностями и идеей республики как места силы и личного роста. Зрителями станут дети в возрасте от 10 до 17 лет со всей республики, добившиеся успехов в учебе, спорте, науке и общественной деятельности.
Казань подготовила более 500 праздничных событий.
В самой Казани в период новогодних праздников запланировано более 500 мероприятий, сообщил заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов. По его словам, возле Центра семьи «Казан» у главной елки города в ежедневном режиме будут проходить различные мероприятия, а официальное открытие состоится вечером 23 декабря.
В парке «Черное озеро» начнет работу специальная будка поздравлений, где жители смогут записать видеопослание, которое затем будет транслироваться в парке.
Азат Абзалов добавил, что тематические мероприятия будут ежедневно проходить во всех елочных городках Казани. В частности, 1 января в парке «Крылья Советов» запланирована ретро-вечеринка, 7 января на Комсомольском озере пройдет День моржей, а 11 января в Горкинско-Ометьевском лесу состоится гастрономический фестиваль «Снежки-пирожки».
Новогодний трамвай и уличные площадки.
Дополнительным элементом праздничной программы станет тематический новогодний трамвай. Азат Абзалов сообщил, что жители и гости города смогут прокатиться на специальном трамвае и встретиться со сказочными персонажами, снежным барсом — символом республики, а также символом года — лошадкой.
Он уточнил, что новогодний трамвай будет курсировать по маршруту № 5. Параллельно в новогоднюю ночь в Казани будут работать две уличные тематические площадки — в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан».
По словам Абзалова, на этих площадках для жителей и гостей города будут транслироваться обращения Президента России и Раиса Татарстана, что станет частью общей праздничной программы.
Безопасность и ограничения на салюты.
Для обеспечения порядка и безопасности в новогодние дни в Татарстане будут приняты дополнительные меры. Заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Фатхуллин сообщил, что в новогоднюю ночь и в елочных городках будут задействованы более 2,5 тыс. сотрудников полиции. По его словам, к охране общественного порядка также привлекут Росгвардию, частные охранные предприятия, муниципальных служащих и народные дружины.
Все площадки проведения мероприятий будут предварительно проверены с использованием технических средств и служебных собак, заверил Фатхуллин. На входах планируется организация пунктов досмотра с металлодетекторами.
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Татарстану Максим Трущин сообщил, что с 25 декабря по 11 января в республике вводится особый противопожарный режим. В этот период запуск фейерверков будет разрешен исключительно на специально оборудованных площадках. Он отметил, что по состоянию на 20 декабря в 32 муниципальных образованиях создано более 700 таких площадок, и до 25 декабря они должны появиться во всех районах.
МЧС напомнило о правилах пожарной безопасности.
Речь зашла и о требованиях к установке новогодней елки в жилых помещениях. Трущин пояснил, что елка должна размещаться на устойчивом основании, не перекрывать эвакуационные пути и находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков из горючих материалов.
По его словам, для украшения елки следует использовать только заводские электрические гирлянды с сертификатом соответствия. Нельзя включать гирлянды, у которых повреждена изоляция или торчат оголенные провода. При нагреве проводов или искрении елку необходимо немедленно обесточить. Нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь.
Обращаясь к родителям, Максим Трущин подчеркнул, что несовершеннолетних детей не следует оставлять дома без присмотра, особенно в период праздничных дней.