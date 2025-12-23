Новый год 2026: «Зима в Татарстане», главная елка у «Чаши» и площадки для салютов

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева отметила, что новогодний период традиционно ассоциируется с ожиданием чудес, и именно в этом контексте в республике будет реализован «Курше фест». По ее словам, сезон праздников пройдет под эгидой фестиваля добрососедства, а программа «Зима в Татарстане» станет логичным продолжением инициатив, запущенных летом по предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Формат уже доказал свою эффективность, поэтому было принято решение запустить проект и в зимний период.