В Госдуме усомнились в блокировке Telegram в ближайшее время

«Мы должны понимать, что Telegram — это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно. Да, действительно, в мессенджере Мах появилась возможность создавать каналы. Они растут, уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента», — сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».