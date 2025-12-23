Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме усомнились в блокировке Telegram в ближайшее время

Депутат ГД Боярский: Telegram не заблокируют до перехода в Max некоторых каналов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все «правильные» каналы не перейдут на платформу Мах.

«Мы должны понимать, что Telegram — это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно. Да, действительно, в мессенджере Мах появилась возможность создавать каналы. Они растут, уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента», — сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше