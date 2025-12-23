Во время ночной атаки БПЛА в Аксайском районе были повреждены строящиеся дома

В ночь на 23 декабря Ростовскую область атаковали вражеские дроны. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
В Грушевском сельском поселении Аксайского района обломки сбитых беспилотников повредили несколько строящихся частных домов. В одном из них произошло возгорание, еще в нескольких было повреждено остекление. С ночи на месте ЧП работали экстренные службы. Прибывшие саперы должны были обнаружить и обезвредить обломки БПЛА.
После завершения их работы комиссия по оценке ущерба проведет обход и внешний осмотр пострадавших домов. Кроме того, собственникам расскажут о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать.
Напомним: в ночь на 23 декабря силы ПВО сбили 14 вражеских дронов в восьми районах области: Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском.
