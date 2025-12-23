Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время ночной атаки БПЛА в Аксайском районе были повреждены строящиеся дома

В Ростовской области обломки беспилотников устроили пожар и выбили окна в частных домах.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 декабря Ростовскую область атаковали вражеские дроны. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В Грушевском сельском поселении Аксайского района обломки сбитых беспилотников повредили несколько строящихся частных домов. В одном из них произошло возгорание, еще в нескольких было повреждено остекление. С ночи на месте ЧП работали экстренные службы. Прибывшие саперы должны были обнаружить и обезвредить обломки БПЛА.

После завершения их работы комиссия по оценке ущерба проведет обход и внешний осмотр пострадавших домов. Кроме того, собственникам расскажут о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать.

Напомним: в ночь на 23 декабря силы ПВО сбили 14 вражеских дронов в восьми районах области: Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше