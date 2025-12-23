45.000 леев долга на каждую семью": государство берёт кредиты под 9% за счёт граждан.
Депутат Александру Верши нин раскритиковал политику правительства по заимствованиям на внутреннем рынке, заявив, что власти не получали «генеральной доверенности» брать кредиты от имени граждан на таких условиях.
«Мы не давали правительство полномочий занимать деньги в нашем имени у банков под проценты около 9% и раздувать прибыли банковской системы», — подчеркнул он.
По словам депутата, государство систематически занимает средства у местных банков, размещая государственные ценные бумаги под высокие ставки — 9,3−9,5% годовых.
На 31 октября 2025 года внутренний государственный долг через ГЦБ достиг 48,7 млрд леев. С учётом численности населения и среднего размера домохозяйства это означает около 1,08 млн семей, на каждую из которых приходится примерно 45 тысяч леев долга только по внутренним заимствованиям.
