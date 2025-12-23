Каждая молдавская семья должна 45 тысяч леев: Государство, не получив «генеральной доверенности» от населения, берет кредиты под 9%, тем самым раздувая прибыль банков

На 31 октября 2025 года внутренний государственный долг через ГЦБ достиг 48,7 млрд леев. С учётом численности населения и среднего размера домохозяйства это означает около 1,08 млн семей, на каждую из которых приходится примерно 45 тысяч леев долга только по внутренним заимствованиям.