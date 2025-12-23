В приоритете соцсфера. Бюджет и основные показатели развития на 2026 год утвердили в Гродненской области

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На совместном заседании Гродненского областного исполнительного комитета и сессии областного Совета депутатов утверждены основные показатели социально-экономического развития региона и бюджет на 2026 год, передает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Андрей Болтрик, определены четыре основных показателя. «Это валовой региональный продукт, традиционно агрегированный комплексный показатель развития экономики. Он у нас установлен в размере 102,9%. Это действительно напряженная задача. Этот стартовый параметр 2026 года полностью соответствует тому тренду, который установлен программой социально-экономического развития Республики Беларусь на пятилетку. По итогам пятилетки прирост валового внутреннего продукта Беларуси должен составить практически 16%. Поэтому мы стартуем именно с такого высокого показателя», — констатировал Андрей Болтрик.
Основной прирост ВРП ожидается получить за счет производственной сферы (промышленности, сельского хозяйства, строительства), сферы услуг (оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности, информации и связи). Так, например, развитие промышленности Гродненской области в 2026 году будет нацелено на наращивание промышленного производства и формирование конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на повышение качества выпускаемой продукции, рост производительности труда, создание новых видов продукции. Задача развития сельского хозяйства в грядущем году — увеличение объемов производства продукции и повышение ее качества для обеспечения населения продуктами питания, а перерабатывающую промышленность — сырьем.
Зампредседателя облисполкома обозначил, что планом социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 год Гродненской области установлен целевой показатель и по инвестициям в основной капитал. «Этот показатель устанавливается не только для облисполкома, но также и для председателей гор-, райисполкомов, руководителей организаций всех форм собственности реального сектора экономики», — отметил Андрей Болтрик.
Среди утвержденных основных показателей социально-экономического развития региона также уровень заработной платы и пороговое значение долговых обязательств бюджета. «Также для председателей гор-, райисполкомов устанавливаются показатели по основным составляющим валового регионального продукта, такие как объем промышленного производства, розничный товарооборот, валовая продукция сельского хозяйства и ряд иных показателей», — дополнил зампредседателя облисполкома.
«Перед Гродненской областью всегда стояли напряженные, амбициозные задачи, с большей частью из них мы справляемся. Определенные негативные влияния могут внести внешние факторы, которые не зависят от нас. Но даже несмотря на эти трудности и те вызовы, которые нам бросает текущая непростая обстановка, мы всегда ищем пути решения для того, чтобы те планки и задачи, которые перед собой ставим, всегда их достигать», — отметил Андрей Болтрик.
По его словам, утвержденный бюджет региона на 2026 год сохраняет свою социальную направленность: «Приоритет — это именно социальная сфера».-0-