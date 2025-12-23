В приоритете соцсфера. Бюджет и основные показатели развития на 2026 год утвердили в Гродненской области

«Перед Гродненской областью всегда стояли напряженные, амбициозные задачи, с большей частью из них мы справляемся. Определенные негативные влияния могут внести внешние факторы, которые не зависят от нас. Но даже несмотря на эти трудности и те вызовы, которые нам бросает текущая непростая обстановка, мы всегда ищем пути решения для того, чтобы те планки и задачи, которые перед собой ставим, всегда их достигать», — отметил Андрей Болтрик.