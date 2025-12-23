Ричмонд
Функционал MAX будет расширяться, сообщили в Госдуме

Депутат Боярский заявил о постепенном расширении функционала MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Функционал мессенджера Max будет расширяться, но постепенно, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

«Планы очень далеко идущие … каждая новая функция в мессенджере — это огромный труд … наберемся терпения, функционал будет расширяться, но постепенно», — сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

