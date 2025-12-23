Власти Ростова отменили традиционный забег 1 января в целях безопасности

В Ростове отменили традиционный новогодний забег. Об этом сообщил в телегам-канале глава городской администрации Александр Скрябин.
Забег проводился ежегодно 1 января в центре Донской столицы. В нем участвовали сторонники активного и здорового образа жизни. Всего — около трех тысяч человек. Однако власти решили отменить массовое мероприятие из соображений безопасности.
— Последняя воздушная атака врага, в результате которой в Ростове впервые погибли люди, подтверждает полную оправданность подобных мер предосторожности, — говорится в сообщении.
Градоначальник предложил любителям спорта альтернативу: выйти на индивидуальную пробежку по своим любимым маршрутам будь то городские парки, стадионы или гребной канал.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.