Власти Ростова отменили традиционный забег 1 января в целях безопасности

Жителям Донской столицы предложили индивидуальную новогоднюю пробежку вместо массовой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове отменили традиционный новогодний забег. Об этом сообщил в телегам-канале глава городской администрации Александр Скрябин.

Забег проводился ежегодно 1 января в центре Донской столицы. В нем участвовали сторонники активного и здорового образа жизни. Всего — около трех тысяч человек. Однако власти решили отменить массовое мероприятие из соображений безопасности.

— Последняя воздушная атака врага, в результате которой в Ростове впервые погибли люди, подтверждает полную оправданность подобных мер предосторожности, — говорится в сообщении.

Градоначальник предложил любителям спорта альтернативу: выйти на индивидуальную пробежку по своим любимым маршрутам будь то городские парки, стадионы или гребной канал.

