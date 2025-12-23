Цифровизация и дополнительные перерывы для отдыха. Какие новации будут в сфере охраны труда

В частности, по инициативе профсоюзов проектом документа устанавливается минимальная продолжительность дополнительных специальных перерывов для обогрева и отдыха работников, выполняющих работы в холодное и жаркое время года на открытом воздухе, — перерыв должен составлять не менее 10 минут. «Это вопрос часто поднимался в коллективах. Нередко встречался в практике формальный подход отдельных нанимателей к предоставлению дополнительных перерывов. Иногда перерыв мог составлять всего пару минут, за которые работник физически не мог отдохнуть и восстановиться в период экстремальных температур. Законодательное закрепление таких гарантий позволит создать единые и обязательные для всех нанимателей требования, направленные на сохранение здоровья и снижение профессиональных рисков», — отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.