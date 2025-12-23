Цифровизация и дополнительные перерывы для отдыха. Какие новации будут в сфере охраны труда

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие изменения и новые гарантии в сфере охраны труда стали одной из ключевых тем во время заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Представители правительства, объединений профсоюзов и нанимателей обсудили законопроект, предусматривающий серьезные новации в сфере охраны труда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Как подчеркнул на заседании Национального совета председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько, во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президент обратил особое внимание на необходимость постоянного анализа законодательства и адаптации его к новым реалиям. «Национальный совет по трудовым и социальным вопросам — как раз та площадка, на которой мы можем выработать решения, чтобы своевременно адаптировать нормы права, которые регулируют трудовую сферу и важны для развития экономики нашей страны, под современную ситуацию», — отметил Юрий Сенько.
Также законопроектом расширяется сфера применения норм охраны труда в отношении разных категорий работников, в том числе тех, кто трудится дистанционно. Еще одна важная новация — цифровизация многих процедур. Например, наряду с традиционным форматом предусмотрена и возможность электронного оформления ряда документов по охране труда.
Представители Федерации профсоюзов в рамках работы межведомственной рабочей группы по подготовке проекта закона об охране труда активно вносили свои предложения по корректировке и включению новых норм в документ. Практически все предложения профсоюзов были учтены разработчиками.
В частности, по инициативе профсоюзов проектом документа устанавливается минимальная продолжительность дополнительных специальных перерывов для обогрева и отдыха работников, выполняющих работы в холодное и жаркое время года на открытом воздухе, — перерыв должен составлять не менее 10 минут. «Это вопрос часто поднимался в коллективах. Нередко встречался в практике формальный подход отдельных нанимателей к предоставлению дополнительных перерывов. Иногда перерыв мог составлять всего пару минут, за которые работник физически не мог отдохнуть и восстановиться в период экстремальных температур. Законодательное закрепление таких гарантий позволит создать единые и обязательные для всех нанимателей требования, направленные на сохранение здоровья и снижение профессиональных рисков», — отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.
Кроме того, в проект закона включены новые нормы о содействии нанимателя в обучении и поощрении общественных инспекторов по охране труда, что придаст дополнительный импульс развитию общественного контроля в сфере охраны труда.
Профсоюзы, как инициаторы ряда значимых положений, будут проводить мониторинг практической реализации принятых мер. -0-