В РПЦ выступили за запрет продажи электронных сигарет и вейпов

В связи с этим он призвал законодательно ввести запрет на оборот этой продукции, а также «предусмотреть административную ответственность за нарушение запрета, уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения, предусмотреть таможенное регулирование, запрещающее ввоз, и техническое регулирование, исключающее легальное производство и стандартизацию, а также сопутствующие изменения в отраслевых актах». «Необходимо добиваться комплексного запрета на производство, ввоз, оптовую и розничную продажу, а также иное распространение на территории РФ никотиносодержащей продукции — это вейпы, электронные системы доставки никотина, жидкости и ароматизаторов для них, а также изделия с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянных смесей, а также устройств для их потребления», — призвал Лукьянов.