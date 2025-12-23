Ричмонд
В РПЦ выступили за запрет продажи электронных сигарет и вейпов

В РПЦ выступили за законодательный запрет продажи электронных сигарет и вейпов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступает за законодательный запрет продажи вейпов и электронных сигарет в РФ, сообщил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов.

Во вторник Лукьянов принял участие в видеоконференции «Онлайн-продажа энергетиков, алкоголя и табака как угроза традиционным ценностям, здоровью нации и государственной политике. Вейпы как долгосрочный риск для национальной демографической политики».

«Согласно нацпроекту “Продолжительная и активная жизнь”, высокое качество жизни напрямую зависит от возможности в том числе предупреждать и обнаруживать заболевания, которые могут не давать о себе знать. Введение запрета на вейпы и электронные сигареты в целях реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” будет способствовать профилактике заболеваний, повышению качества жизни и продлению активного периода жизни граждан», — сказал Лукьянов.

Он обратил внимание «катастрофические последствия» для мужского и женского репродуктивного здоровья от курения вейпов и электронных сигарет. «Из-за двух факторов — их популярности среди молодежи и декларируемой производителями якобы “безвредности” по сравнению с сигаретами — вейпы стали бомбой замедленного действия для национальной демографии. Отмечу, что вейпу не нужен даже никотин, чтобы отравить организм человека», — добавил священник.

В связи с этим он призвал законодательно ввести запрет на оборот этой продукции, а также «предусмотреть административную ответственность за нарушение запрета, уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения, предусмотреть таможенное регулирование, запрещающее ввоз, и техническое регулирование, исключающее легальное производство и стандартизацию, а также сопутствующие изменения в отраслевых актах». «Необходимо добиваться комплексного запрета на производство, ввоз, оптовую и розничную продажу, а также иное распространение на территории РФ никотиносодержащей продукции — это вейпы, электронные системы доставки никотина, жидкости и ароматизаторов для них, а также изделия с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянных смесей, а также устройств для их потребления», — призвал Лукьянов.

«Отдельно стоит подчеркнуть, что предлагаемые в настоящий момент изменения в законодательство о лицензировании такой продукции не решат проблему, а наоборот приведут к ее усугублению в долгосрочной перспективе. Данная мера лишь закрепит правовой статус никотиносодержащей продукции и приведет к абсолютной ее легализации на территории нашей страны. Легализация под видом лицензирования — это опасная практика, которая может привести к росту рисков для общества», — добавил представитель РПЦ.