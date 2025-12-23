В Башкирии ищут пропавшего 72-летнего мужчину

В Кармаскалинском районе Башкирии разыскивают 72-летнего жителя деревни Кулушево Фирдауса Абсалямова. Связь с ним пропала еще 11 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
По данным МВД по Башкирии, рост мужчины составляет около 170−175 см, телосложение среднее. У него темные волосы, карие глаза и есть усы. При ходьбе он прихрамывает на правую ногу.
В день исчезновения на нем была черная куртка, синий трикотажный спортивный костюм (трико) и черные зимние галоши.
Всех, у кого есть какая-либо информация, просят сообщить по телефонам: 8 (34765) 2−10−83, 8 (34765) 2−12−02, 8 (34765) 2−11−34, 8 (347) 279−32−92, 8 (347) 279−39−02. Также можно звонить по номерам 02 или 102.
