Первый экспертный форум «Открытый диалог» пройдёт в НЦ «Россия» 30 января

Максим Орешкин сообщил, что первый экспертный форум «Открытый диалог» состоится 30 января 2026 года в Национальном центре «Россия».

Источник: Аргументы и факты

Первый экспертный форум «Открытый диалог» пройдёт 30 января 2026 года в Национальном центре «Россия». Об этом сообщил замруководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра «Россия» Максим Орешкин.

Он отметил, что инициатива «Открытый диалог» постепенно набирает популярность, и количество участников, включая авторов и экспертов, превысило 3 тыс. человек из 102 стран, которые говорят на 18 языках. Все они, по его словам, будут вносить свой вклад в формирование видения будущего и глобального развития.

Орешкин добавил, что форум станет ежегодным мероприятием.

Кроме того, по его словам, сейчас продолжается сбор эссе для второго «Открытого диалога», который пройдёт в апреле. В связи с высоким интересом участников срок подачи работ был продлён до 30 января следующего года.

Ранее Максим Орешкин назвал II Международный симпозиум «Создавая будущее» частью глобальной экосистемы «Открытого диалога».

