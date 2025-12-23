Первый экспертный форум «Открытый диалог» пройдёт в НЦ «Россия» 30 января

Он отметил, что инициатива «Открытый диалог» постепенно набирает популярность, и количество участников, включая авторов и экспертов, превысило 3 тыс. человек из 102 стран, которые говорят на 18 языках. Все они, по его словам, будут вносить свой вклад в формирование видения будущего и глобального развития.